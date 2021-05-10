10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Kralı ile görüştü. Görüşmede 'ya yönelik saldırılar ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

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