Fenerbahçeli Mame Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı
Son dakika haberi...Fenerbahçe'nin Senagalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Senagalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.
Thiam, sosyal medya hesabından Fatır Suresi 5. Ayet ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa." ifadesini kullandı.