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Fenerbahçeli Mame Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı

Son dakika haberi...'nin Senagalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Fenerbahçeli Mame Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı

Fenerbahçe'nin Senagalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Thiam, sosyal medya hesabından Fatır Suresi 5. Ayet ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa." ifadesini kullandı.

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