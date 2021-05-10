Son dakika: RTÜK'ten İsrail’e kınama

İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırısı sonucu çok sayıda insan yaralanmıştı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'na ramak kala Ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'da yapılan insanlık dışı saldırıların kınandığı kaydedildi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası medyaya şu sorular yöneltildi:



"Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir? Sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir? Dünya İsrail'in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek?"



Açıklamada, Türkiye olarak çocukların şehit edildiği, kadın ve yaşlı ayrımı yapılmaksızın fütursuzca gerçekleştirilen terör eylemlerine sessiz kalmanın mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce başlattığı ve son saldırılar sonrasında da uluslararası camiayı hareket geçiren girişimlerinin desteklendiği aktarıldı.

"GİRİŞİMLERİMİZİ BAŞLATIYORUZ"



Harem-i Şerif'te yaşanan insanlık ayıbına dur demek için Türk medyasının topyekün ve dimdik ayakta olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Tüm gerçekleri olduğu gibi ulusal ve uluslararası basın gündemine taşımaya, hakkın yerini bulması için mücadeleye zulüm bitene kadar devam edeceğiz. RTÜK olarak bazılarının yönetiminde bulunduğumuz, bazılarında ise üye sıfatıyla tarafı olduğumuz dünyadaki görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesindeki önemli kurumlar olan BRAF, IBRAF, EPRA, EBU ve MNRA nezdinde girişimlerimizi başlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.





"TÜM DÜNYA BASININI HAREKETE GEÇİRMEK ÜZERE ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ AKSATMADAN SÜRDÜRECEĞİZ"



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz. Ayrıca görevlerini yerine getiren basın mensuplarına karşı İsrail güçlerinin saldırılarını da lanetliyoruz. Gerçekleri gösterme gayretinde olan Anadolu Ajansımız başta olmak üzere yabancı basın mensuplarına karşı sergilenen hunharca tavrı esefle kınıyoruz."