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Canımız kanımız sana feda Aksa! Filistinlilerin nöbeti devam ediyor! 24 şehit ve yüzlerce yaralı var

İsrail polisinin işgal altındaki 'teki 'ya yönelik saldırıları sürüyor. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada yaralanan Filistinlilerin sayısının 331'e çıktığı belirtildi. Filistinliler Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya devam ediyor. Filistinliler bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı atarak İsrail polisine tepki gösterdi. Gazze Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada Gazze'de 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğu açıklandı. İsrail polisi namaz sonrasında Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Canımız kanımız sana feda Aksa! Filistinlilerin nöbeti devam ediyor! 24 şehit ve yüzlerce yaralı var

İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan 'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 331'e çıktı.

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit sayısının 24'e, yaralı sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu 'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

İSRAİL'DEN GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISI PLANI!

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu 'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

İSRAİL'E HESABINI SORACAĞIZ!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL CEMAATE SALDIRDI

İsrail polisi namaz sonrası Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE EDİYOR!

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. 'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

İSRAİLLİ VEKİLLER SIĞANAKLARA KAÇTI

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi. Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.

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