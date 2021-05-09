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Son dakika: Gara'daki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: Gara'daki 8 terörist etkisiz hale getirildi

, 'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

7 TANESİ DE MARDİN'DE AVLANDI

İçişleri Bakanlığı, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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