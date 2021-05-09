Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi!
Türkiye'nin gelişmesi için yapılan tüm projelerin karşısında duran CHP, Kanal İstanbul düşmanlığını da sürdürüyor. Yabancı yatırımcıları ve bankaları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz" dedi.
Türkiye'nin tarihi projelerine karşı çıkan CHP bir kez daha niyetlerini ortaya koydu. CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'nın yakından ilgilendiği Kanal İstanbul'u hedef aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın proje' olarak ilk kez kamuoyunu duyurduğu Kanal İstanbul projesi için haziran ayında ilk kazmanın vurulması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'nın projeyle yakından ilgilendiğini dile getirmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tehditvari bir açıklama yaptı.
"PARALARINI KESİNLİKLE ÖDEMEYECEĞİZ"
CHP Lideri, "İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, bankaları da finansman konusunda tehdit etti.
"BİZDEN BİR BANKA KREDİ VERİRSE.."
Kılıçdaroğlu, "Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum." dedi.
Bilindiği üzere Kanal İstanbul projesi kapsamında İstanbul'a yeni köprüler ve yollar yapılacak.
CHP TÜRKİYE'YE YATIRIM GELMESİNİ İSTEMİYOR MU
Daha önce iktidar olmaları durumunda İstanbul Havalimanı'nı kapatacağını açıklayan CHP'nin Türkiye'nin bir başka mega projesine karşı da böyle bir tavır içerisinde olması, Türkiye'ye gelecek yatırımcıların kafasını karıştırıyor.
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