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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi!

'nin gelişmesi için yapılan tüm projelerin karşısında duran CHP, düşmanlığını da sürdürüyor. Yabancı yatırımcıları ve bankaları tehdit eden CHP Genel Başkanı , "İktidar olduğumuzda paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi!

'nin tarihi projelerine karşı çıkan CHP bir kez daha niyetlerini ortaya koydu. CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu , , ve 'nın yakından ilgilendiği 'u hedef aldı.

Başkan 'ın 'çılgın proje' olarak ilk kez kamuoyunu duyurduğu için haziran ayında ilk kazmanın vurulması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'nın projeyle yakından ilgilendiğini dile getirmişti.

CHP Genel Başkanı , Kanal projesiyle ilgili tehditvari bir açıklama yaptı.

"PARALARINI KESİNLİKLE ÖDEMEYECEĞİZ"

CHP Lideri, "İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bankaları da finansman konusunda tehdit etti.

"BİZDEN BİR BANKA KREDİ VERİRSE.."

Kılıçdaroğlu, "Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum." dedi.

Bilindiği üzere Kanal İstanbul projesi kapsamında İstanbul'a yeni köprüler ve yollar yapılacak.

CHP TÜRKİYE'YE YATIRIM GELMESİNİ İSTEMİYOR MU

Daha önce iktidar olmaları durumunda 'nı kapatacağını açıklayan CHP'nin Türkiye'nin bir başka mega projesine karşı da böyle bir tavır içerisinde olması, Türkiye'ye gelecek yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

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