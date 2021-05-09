Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi!

"PARALARINI KESİNLİKLE ÖDEMEYECEĞİZ"

CHP Lideri, "İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler." ifadelerini kullandı.