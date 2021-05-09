Son dakika: Thodex’in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Fotoğraf: Thodex'in firari kurucusu Özer

Thodex'in firari kurucusu Özer'i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

Canaj, basından Özer'in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.