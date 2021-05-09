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Son dakika: Thodex’in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Son dakika haberleri... ’in kurucusu 'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.

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Son dakika: Thodex’in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı

vurgununda kaçış sürecinde rol oynayan vatandaşları bir bir yakalanıyor.

'in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı beyaz montlu vatandaşı Altjan Canaj (Altyan Canay) adlı kişi yakalandı.

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YARDIMI İTİRAF ETTİ

Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle 'e yardımcı olduklarını itiraf etti.

Canaj, ifadesinde Faruk Özer'in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi.

Fotoğraf: Thodex'in firari kurucusu Özer

Thodex'in firari kurucusu Özer'i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

Canaj, basından Özer'in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.

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