09 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Haftanın yalanları ve gerçekler | 3 Mayıs - 9 Mayıs 2021

Haftanın yalanları ve gerçekler | 3 Mayıs - 9 Mayıs 2021

3 Mayıs - 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında skandal iddialar ortaya atıldı. Bu yalanlar muhatapları tarafından kesin bir dille yalanlandı. Haftanın yalanlarında başrolleri , , ve İYİ Partili vekil paylaştı. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2021
ABONE OL
Haftanın yalanları ve gerçekler | 3 Mayıs - 9 Mayıs 2021

3 Mayıs - 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında malum medya tarafından skandal iddialar ortaya atıldı. Söz konusu yalanlar bir bir ortaya çıktı.

Haftanın yalanları ve gerçekler | 3 Mayıs - 9 Mayıs 2021 HAFTANIN YALANLARI VE GERÇEKLER | 3 MAYIS - 9 MAYIS 2021

YALAN

, Bahçelievler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir ilçe sakinine 1 liralık gıda yardımı yapıldığını iddia etti.

GERÇEK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Cumhuriyet'i yalanladı. Çataklı, "Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir." dedi.

YALAN

, Kuşadası'ndaki restoranı için devlete "Ciro kaybı desteği" başvurusu yapan esnafın banka hesabına 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yattığını iddia etti.

GERÇEK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuşadası'ndaki esnafın 4 lira değil; 3 bin 4 lira 63 kuruş destek aldığını açıklayarak Sözcü'nün manşetini yalanladı.

YALAN

İYİ Parti İzmir Milletvekili , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında iftar öncesi su dolu bardak olduğunu iddia ettiği fotoğrafı paylaştı.

GERÇEK

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, daha sonra yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında su bardağı olan fotoğrafın iftar sonrası çekildiğini itiraf ederek kendisini yalanladı.

YALAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldı.

GERÇEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

YALAN

Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden kişinin kendisi olduğunu iddia etti.

GERÇEK

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Ufuk Akçekaya'nın yalanını "Burada adı geçen kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir." ifadeleriyle deşifre etti.

YALAN

Sözcü Gazetesi, Diyanet TV'nin günlüğü 35 bin lira olan teknenin içerisinde iftar programı yaptığını manşetine taşıdı.

GERÇEK

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı açıklamada, söz konusu programın bir hayırseverin sağladığı imkanlarla hazırlanmış olduğu belirtilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA