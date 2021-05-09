Haftanın yalanları ve gerçekler | 3 Mayıs - 9 Mayıs 2021

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Sözcü Gazetesi, Diyanet TV'nin günlüğü 35 bin lira olan teknenin içerisinde iftar programı yaptığını manşetine taşıdı.

GERÇEK

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı açıklamada, söz konusu programın bir hayırseverin sağladığı imkanlarla hazırlanmış olduğu belirtilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" denildi.