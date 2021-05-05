Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma! Başkan Erdoğan 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Erdoğan, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla yaptığı paylaşımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.
Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede, bu nedenle Erdoğdu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesinde öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil, sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade edilmiştir. Dilekçelerin müteakip aşamalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümlerine değinilmiş, AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ifade özgürlüğünün sınırları, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında adil bir dengenin nasıl kurulması gerektiği üzerinde hukuki değerlendirmelerde bulunulmuş, Aykut Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna varılmıştır."
Erdoğdu'nun 250 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi ve tahsili ile mahkeme kararının, yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması da talep edildi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ! SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya paylaşımlarının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu belirtilmişti.
SKANDAL SÖZLER
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" diyerek skandala imza atmıştı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KATİLLERİN DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yaptığı açıklamalara Twitter'dan yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları ifade etti:
Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar.
MİLLETİMİZ VAROLSUN
Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz varolsun.
CUMHURBAŞKANIMIZ DİMDİK AYAKTADIR
Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir.
SESSİZ KALMAK MİLLETE İHANETTİR
Sn Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.
MİLLET DÜŞMANI BİR DİLDİR
Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.
MİLLETİMİZ HER ZAMAN CEVABINI VERDİ
Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor.
Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden Fetö'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar."
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: CUMHURBAŞKANIMIZ ÜZERİNDEN MİLLETİMİZİ TEHDİT EDİYORLAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aykut Erdoğdu'nun küstah ifadelerini ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Altun şu ifadeleri kullandı;
Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış.
Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.
Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sizin tehditlerinize ve engellemelerinize rağmen aziz milletimizin desteğiyle memleketimize hizmet etmektedir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar.
Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor.
Millete hizmet yolculuğuna "kefeniyle" çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir.
Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ÖZLEDİĞİNİZ O GÜNLER GERİDE KALDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine "Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı" diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır" dedi.
"ATEŞ OLSA CİRMİ KADAR YER YAKACAK OLAN..."
CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Dağ, "Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz." Dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:
DEVRİ SABIK YARATMA HAYALLERİ HALA ÇOK DİRİ
"Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi. 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayalleri hâlâ çok diri.
ASLA ÇİĞNETMEYİZ
Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.
ÇAMUR ATMA SİYASETİ
19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz.
Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor.
ZAFER YENİDEN ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN OLACAKTIR
Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır."
TERBİYESİZLİĞİ PERÇİNLEDİ
Skandal açıklamalarıyla tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Aykut Erdoğdu, Twitter'dan yaptığı yeni açıklama ile terbiyesizliği perçinledi adeta. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tweetini alıntılayan CHP'li Erdoğdu şunları ifade etti:
"Birden hepiniz panik oldunuz...
Sizin Yassıada hikayelerinizi ben yemem...
Siz benim gözümde vatana ihanet çetesisiniz...
Ve ben bu Milleti tanıyorsam...
Alayınız hesap vereceksiniz...
Yok diyorsan ağanla konuş erken seçim yapalım...
İyi geceler dilerim..."
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