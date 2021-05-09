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AK Parti’de yerli aşı seferberliği! Gönüllü oldular

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Yerli aşı için de seferber oldu. AK Partili bazı milletvekilleri, tarafından geliştirilen Faz 3 çalışmaları için gönüllü oldu. Sonuçlar olumlu gelirse aşı için onay verilebilecek.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021
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AK Parti’de yerli aşı seferberliği! Gönüllü oldular

kendi aşısını geliştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Değişik kurumlar farklı yöntemler ile aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar içinde 'nin aşısı ön plana geçti. Faz 2 çalışmaları başarı ile tamamladı.

Bu hafta içinde Faz 3'e geçilecek ve binlerce gönüllü üzerinde denenecek. Kapsamlı bir çalışma olması için süreç bakanlık tarafından yürütülecek. Aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastanelerinde yapılacak.

Sağlık Bakanı , Faz 3 çalışmalarının sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Faz 3'te en az 10 bin gönüllüye aşılama yapılıp sonuçların takip edilmesi bekleniyor.

VEKİLLER DE SEFERBER OLDU
Yerli aşı için 'de seferber oldu. Milletvekili , Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı için gönüllü olmak istediğini 'na iletti.

Güler, aşı hakkı bulunduğu halde gönüllü olacağı için bunu yaptırmadı. Güler'in yanı sıra bazı milletvekillerinin de aşı gönüllüsü olmayı planladığı bildirildi.

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