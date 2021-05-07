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Flaş aşı açıklaması: Paylaşmaya hazırız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde 2. doz aşısı uygulandı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Varank, "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız." dedi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde 2. doz aşısı uygulandı. Bakan Varank aşı sonrası açıklamalarda bulundu:

Bildiğiniz gibi virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalı aşımızda Faz 1 insan denemelerine geçmiştik. 38 gönüllüden bir tanesiyiz, ikinci dozu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Temennimiz aşımızın başarılı olması.

BÜTÜN İNSANLIKLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada bir patent tartışması var. Patent tartışmalarının yapılmasına da çok şık bulmuyoruz. Bilgi birikimi tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız.

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