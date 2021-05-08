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İsrail’in iki yüzlülüğü | Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara saldırı, Ankara’da iftar kampanyasına destek

Müslümanların kutsal ayı ’da Mecsid-i Aksa’da namaz kılanlara saldıran ve 200’den fazla insanını yaralanmasına yol açan ’in iki yüzlülüğü gözler önüne serildi. ’te namaz kılanlara acımadan saldırılırken Ankara’da ise iftar kampanyalarına destek oldular.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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İsrail’in iki yüzlülüğü | Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara saldırı, Ankara’da iftar kampanyasına destek

polisinin işgal altındaki Doğu 'ün bölgesinde bulunan 'daki cemaate saldırıları sürüyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırısında 205 Filistinli yaralandı.

BÜYÜKELÇİLİK, MESCİD-İ AKSA'DA SALDIRILARI SESSİZ

'nin ; İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırılarına sessiz kalırken, tarafından düzenlenen iftar programına destek verdi.

İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada; "Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara tek yürek iftar ver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık. İyilik bulaşıcıdır. " ifadelerini kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL BÜYÜKELÇLİĞİ'NE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi. BELPA tarafından İsrail Büyükelçiliği'ne yazılan teşekkür belgesinde; "Satın İsrail Büyükelçiliği. Mutluluğun başkentinde başlatmış olduğumuz İftar Ver kampanyamızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 500 iftar ve sahur paketi desteğinde bulundunuz. Sayenizde onlara destek olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" denildi.

İKİ YÜZLÜ İSRAİL!

İsrail, Kudüs'te Filistinli Müslümanları namaz kılarken yaralarken, her geçen gün saldırılarını artırarak Ramazan ayını zehir ederken, Türkiye'de iftar kampanyalarına yardım etmesi iki yüzlülüğü gözler önüne serdi.

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