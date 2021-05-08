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Son dakika: Emniyet ve Jandarma'ya yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı

Son dakika haberi...  ve  Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı. Haberi sosyal medyadan duyuran  Başkanı , "Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik. Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.

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