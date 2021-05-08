Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte yeni dönem: 3 boyutlu polis arabaları yolları bekleyecek

Geçtiğimiz Cuma günü Karayolu Trafik Haftası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde sürücülere içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu paketler verildi. Ayrıca sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bu etkinlik sırasında sürücülerin en büyük ilgi gösterdiği şey ise 3 boyutlu 'Cesur ve Kahraman' isimli polis ve polis arabası maketleri oldu.