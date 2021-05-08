Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte yeni dönem: 3 boyutlu polis arabaları yolları bekleyecek
Son dakika haberine göre Yolculuk esnasında hız yapılma olasılığını düşürmek amacıyla yollara konulan tek boyutlu maket polis arabaları yerine 3 boyutlu orjinaline birebir benzer maketler geliyor.
Geçtiğimiz Cuma günü Karayolu Trafik Haftası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde sürücülere içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu paketler verildi. Ayrıca sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bu etkinlik sırasında sürücülerin en büyük ilgi gösterdiği şey ise 3 boyutlu 'Cesur ve Kahraman' isimli polis ve polis arabası maketleri oldu.
3 BOYUTLU MAKET POLİS ARAÇLARI
Edinilen bilgiye göre, bugünün imkânlarıyla yapılan 3 boyutlu polis arabası maketlerinin şehirlerarası yollardaki eski modellerle değiştirilmesi ve o araçların gerçekten hız denetimi yapacak imkânlarla donatılması planlanıyor.
Bu sayede görsel bir caydırıcılıktan fazlası sağlanarak trafik polisleri denetimler için zaman ve imkan tasarrufu sağlayabilecek.
ÇOCUKLAR ÇOK SEVECEK
Bu maketlerin kullanılabileceği bir diğer alanın ise emniyet güçlerinin halkla ilişkiler çalışması olabileceği öngörülüyor.
Göreve geldiği ilk günden beri kolluk kuvvetlerinin kamuoyunda doğru anlaşılması ve hak ettiği saygıyı bulması için çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın önderliğinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda 3 boyutlu maketler çocukların polislere yaklaşmalarını ve onlarla iletişim kurmalarını sağlayacak.
CAYDIRICI ETKİSİ BÜYÜK
Öte yandan yollarda caydırıcı etkisi olmadığı farkedilen tek boyutlu polis aracı maketlerinin yerine geçecek bu 3 boyutlu ve birebir gerçeğini yansıtan maket araç ve polis mankenlerin hız aşımını engelleme konusunda etkili olacağı bekleniyor.
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