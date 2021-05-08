08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması: Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması: Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Başkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması: Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Başkan , polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki 'da cemaate saldırmasını kınadı.

Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın! İSRAİL'DEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN!
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'DA NAMAZ KILANLARA SALDIRDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA