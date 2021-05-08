Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleri ile iftar yapacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü iftarını Diyarbarbakır anneleri ile birlikte yapacağını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleri ile birlikte yapacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan, bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 8, 2021
Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu.
İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız.