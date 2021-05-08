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Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleri ile iftar yapacak

İletişim Başkanı , Başkan 'ın bugünkü iftarını anneleri ile birlikte yapacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleri ile iftar yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleri ile birlikte yapacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

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