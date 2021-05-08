08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: Gara teröristlere mezar oldu

MSB duyurdu: Gara teröristlere mezar oldu

Son dakika haberi... MSB, kuzeyindeki 'da tespit edilen 2 teröristin TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2021
ABONE OL
MSB duyurdu: Gara teröristlere mezar oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist tespit edildi.

Teröristler, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA