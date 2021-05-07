Son dakika: Aşıda üçüncü doz tartışması! Hangi tip aşılarda gerekli? Ne zaman yapılmalı?

*Moderna'nın 'ince ayar' aşısı: Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan corona virüs mutasyonlarına karşı geliştirilen ilk "ince ayarlı" aşının başarılı sonuç verdiği duyuran şirket, çalışma sonucunda 'ince ayar'ın varyantlara karşı üçüncü doz aşı olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

* BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşının korumasının zamanla azaldığını, ilk 6 aylık verilere göre aşının 6 ayda etkisinin yüzde 95'den yüzde 91'e düştüğü bilgisini paylaşıp 3. doz aşıya ihtiyaç var yorumunda bulunmuştu.

* Geçtiğimiz ay ise 'BioNTech'in corona virüs aşısında 1 dozun yeterli olabileceği' tartışması gündemde yer tutmuş, buna yönelik açıklamalar yapılmıştı. Ancak birçok uzmana göre tek doz BioNTech'in koruyuculuğu yüksek ancak kesinlikle yeterli değil.

Peki 'hatırlatıcı doz' aşı tam olarak nedir, üçüncü doz aşıya ihtiyacımız var mı, bu aşı ülkemizde nasıl uygulanır? Uzmanlar merak edilen soruları yanıtladı.