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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile kritik görüşme

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

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