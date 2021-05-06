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Son dakika: Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

Son dakika haberine göre 'de Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 24 milyon 200 bini aşarken kırk yaş ve üzeri avukatların aşılanmasına başlandı. Peki Koronavirüs aşısı başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs aşısı nasıl olunur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgını maddi ve manevi birçok kayba yol açtı. Aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Belirli gruplarda yapılan aşılama çalışması kapsamında bugün saat 10.35 itibari ile 2 doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.



Aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan anlık takip edilebiliyor.

BİR MESLEK GRUBU DAHA ÖNCELİKLİ AŞI PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu.

TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı 'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 aşı bilgilendirme sitesinde nasıl koronavirüs aşısı olunacağına dair bilgilendirmeye yer verildi. Bilgilendirmede 8 adımda nasıl aşı olunacağı açıklandı.

KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Koronavirüs aşı programı takvimi açıklandı. Buna göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek. Peki, nasıl aşı olunacak?

AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?
Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

NASIL AŞI OLUNUR?
Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşuturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.

ELEKTRONİK AŞI KARTINA NASIL ULAŞILIR?
Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.

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