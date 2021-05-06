Son dakika: Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgını maddi ve manevi birçok kayba yol açtı. Aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Belirli gruplarda yapılan aşılama çalışması kapsamında bugün saat 10.35 itibari ile 2 doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.