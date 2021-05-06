Son dakika: Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
Son dakika haberine göre Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 24 milyon 200 bini aşarken kırk yaş ve üzeri avukatların aşılanmasına başlandı. Peki Koronavirüs aşısı başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs aşısı nasıl olunur? İşte detaylar...
Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgını maddi ve manevi birçok kayba yol açtı. Aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Belirli gruplarda yapılan aşılama çalışması kapsamında bugün saat 10.35 itibari ile 2 doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.
Aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan anlık takip edilebiliyor.
BİR MESLEK GRUBU DAHA ÖNCELİKLİ AŞI PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu.
TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 aşı bilgilendirme sitesinde nasıl koronavirüs aşısı olunacağına dair bilgilendirmeye yer verildi. Bilgilendirmede 8 adımda nasıl aşı olunacağı açıklandı.
KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Koronavirüs aşı programı takvimi açıklandı. Buna göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek. Peki, nasıl aşı olunacak?
AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?
Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.
KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.
Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.
NASIL AŞI OLUNUR?
Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.
Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşuturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.
ELEKTRONİK AŞI KARTINA NASIL ULAŞILIR?
Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?
- SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?
- A101 6 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? Dikkat çeken liste...
- Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
- KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
- Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...
- SGK o parayı anında ödüyor! Milyonlarca için geçerli, 4000 TL hesaplarda! Tek tek sıralandı...
- Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...
- Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...
- Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...