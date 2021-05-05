Türkiye'de 90 milyon doz uygulanacak BioNTech aşısına ilişkin yeni gelişme! Güncelleme yapıldı

Şirket ayrıca, 9 Nisan'da da ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) aşının acil kullanım yetkilerinin 12-15 yaş arası çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istemişti.

Öte yandan söz konusu aşı, 27 ülkeden oluşan AB'de Aralık ayında 16 yaş ve üstü herkes için kullanım onayı verilmesi ile EMA'nın yeşil ışık yaktığı ilk aşı olmuştu.