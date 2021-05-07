Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den bayram uyarısı
Milyonların merak ettiği "bayramda hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına yönelik bir açıklama yaptı. MGM'den yapılan orta vadeli tahminlerda Ramazan Bayramı'na da yer verildi. Peki bayramda hava nasıl olacak?
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK
Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre bayram arifesinde başlayan hava sıcaklıkları bayramın 1. günü de devam edecek.
Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın, Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Pazar günü ise Marmara'nın batısı dışında söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, iç kesimler ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, Karadeniz Bölgesinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
TAHMİNLER AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlugeçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu şartları taşıyanlara iki hatta üç maaş! Çift maaş nasıl alınır? Kimler bu destekten faydalanabilir? İşte tüm detaylar
- Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...
- Son dakika: Pazarlar açılacak mı? Pazar yerleri hangi günler, saat kaçta açık olacak? Detaylar açıklandı
- Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...
- Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?
- 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...
- Son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? egm.gov.tr...
- ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...
- Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?