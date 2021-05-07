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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den bayram uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den bayram uyarısı

Milyonların merak ettiği "bayramda hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına yönelik bir açıklama yaptı. MGM'den yapılan orta vadeli tahminlerda Ramazan Bayramı'na da yer verildi. Peki bayramda hava nasıl olacak?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık tahminini yayımladı. Buna göre bayram arifesinde başlayan hava sıcaklıkları bayramın 1. günü de devam edecek.

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın, Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara'nın batısı dışında söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, iç kesimler ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, Karadeniz Bölgesinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

TAHMİNLER AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlugeçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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