Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rumlara eve dönün çağrısı





BUGÜNE KADARKI EN GÜZEL ORTAMDI

BALIKLI Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de gelmiş geçmiş en başarılı başbakan ve cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. Yuvanidis, şunları kaydetti: "Bugüne kadarki en güzel ortam oldu. Çok ama çok güzel geçti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizle tek tek konuştu. Azınlıkların bu ülkenin değerleri olduğunu ve hiçbir ayrım gözetilmeden birlik, eşitlik, barış içinde yaşadığımızı vurguladı. Bu ülkede bugüne kadar görev yapmış en mükemmel başbakan ve cumhurbaşkanı kendileridir. Saygısını, sevgisini, samimiyetini anlamak için yüzüne bakmanız yetiyor. Sözde soykırım konusu kendilerini rahatsız etmiş epey. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, 'Böyle konuşmaması lazımdı, arşivleri açtık, hukuken ve tarihi anlamda açık olduk' dedi."