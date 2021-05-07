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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rumlara eve dönün çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Başkanı Sait Susin, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında "dinlerarası hiçbir ayrım olmadığını, Rumlara bir çağrı yaparak "'a giden Rumlar ülkelerine dönsün. Gelsinler, ülkelerine sahip çıksınlar" dediğini belirtti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rumlara eve dönün çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. 'ın da hazır bulunduğu yemeğe katılan cemaat temsilcileri, yemek masasındaki ortamı ve konuşulanları SABAH'a anlattı: Başkanı Sait Susin, çok sıcak ve samimi bir ortamda iftar programında buluştuklarını belirterek şunları anlattı:


Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her zaman olduğu gibi son derece içten, sıcak duygularla bizi ağırladı. 22 kişi olarak katıldığımız iftarda 'hoş geldiniz' konuşmasını yaptıktan sonra bizler de birer konuşma yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir dikkatle dinledi bizi. Azınlık temsilcileri olarak son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle kendilerine teşekkür ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile program sonunda birlikte fotoğraf çektirdik, bize hediyeler sundu. Biz de paskalyadan yeni çıktığımız için kendilerine paskalya sepeti arz ettik.


Sayın Cumhurbaşkanı'nı beklerken İçişleri Bakanı ve Kültür Bakanı ile taleplerimiz, önerilerimiz hakkında sohbet ettik. Kilisemize bir polis noktası konulmasının gerekliliğini dile getirdim. Sayın İçişleri Bakanı o anda harekete geçti. Bu sabah da (dün) beni erken saatte aradılar, kilisemizin önüne polis noktası kurulacağı müjdesini aldık. Duygularımı anlatamam, gözlerim yaşardı. 'daydım, heyecanla 'a hareket ettim.



Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmasında dinlerarası hiçbir ayrımın olmadığını, tek bayrak altında barış ve kardeşlik içinde yaşadığımızı, azınlıkların eşit haklara sahip olduğunu özellikle vurguladı. Bir çağrıda da bulunarak, "'a giden Rumlar ülkelerine dönsün, burası onların da ülkesi, gelsinler sahip çıksınlar ülkelerine" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını talihsiz olarak niteledi. "Sözde soykırım iddiasının hiçbir kıymeti yok. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor" dedi.



, Başkanı , , Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriğ iSahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı veS üryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir.



BUGÜNE KADARKI EN GÜZEL ORTAMDI
BALIKLI Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de gelmiş geçmiş en başarılı başbakan ve cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. Yuvanidis, şunları kaydetti: "Bugüne kadarki en güzel ortam oldu. Çok ama çok güzel geçti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizle tek tek konuştu. Azınlıkların bu ülkenin değerleri olduğunu ve hiçbir ayrım gözetilmeden birlik, eşitlik, barış içinde yaşadığımızı vurguladı. Bu ülkede bugüne kadar görev yapmış en mükemmel başbakan ve cumhurbaşkanı kendileridir. Saygısını, sevgisini, samimiyetini anlamak için yüzüne bakmanız yetiyor. Sözde soykırım konusu kendilerini rahatsız etmiş epey. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, 'Böyle konuşmaması lazımdı, arşivleri açtık, hukuken ve tarihi anlamda açık olduk' dedi."

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