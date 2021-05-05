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Son dakika: CHP'li Gaye Usluer partisinden istifa etti

Son dakika haberine göre… ’de 25 ve 26’ncı dönem  milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. , sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: CHP'li Gaye Usluer partisinden istifa etti

'de 25 ve 26'ncı dönem milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. , sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gaye Usluer, açıklamasında, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" dedi.

'DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL'

Prof. Dr. Usluer, yaptığı açıklamada, "Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok" diye konuştu.

GAYE USLUER KİMDİR?

Gaye Usluer, 25 Mart 1957'de Eskişehir'de doğdu. Baba adı Seyfettin, anne adı Nezaket'tir. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. 1996 yılında Oxford John Raddcliff Hastanesinde hastane enfeksiyonları konusunda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

Tıp, eğitim ve kadın çalışmaları ile ilgili çok sayıda derneğin üyesi oldu. Bu derneklerde muhtelif dönemlerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Avrupa Kemoterapi ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda üye olarak yer aldı. İyi düzeyde İngilizce bilen Usluer, evli ve 2 çocuk annesidir.

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