Son dakika: CHP'li Gaye Usluer partisinden istifa etti

'DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL'

Prof. Dr. Usluer, yaptığı açıklamada, "Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok" diye konuştu.