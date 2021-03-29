Muharrem İnce: Nisan ayında başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız

'ÇÖZÜM ÜRETEN BİR PARTİ OLACAĞIZ'

İnce, farklı bir muhalefet partisi olarak yola çıkacaklarını belirterek, Meclis'te gerçekleşen grup toplantılarında liderlerin konuşmalarını eleştirdi. İnce, "Salı günleri Meclis'in kavga günü; biz böyle bir çarpışmanın içinde olmayacağız. Türkiye'nin sorunları çözülür. İnanıyorum ben buna. Türkiye barışırsa, Türkiye kucaklaşırsa, Türkiye bu kısır kavgalardan kurtulursa, önce yargıdan başlayarak aşağıya doğru kısa süre içerisinde toparlanacağımıza, özgürleşeceğimize, zenginleşeceğimize, refah içinde yaşayacağımıza inanıyorum. Biz salıdan salıya, çarşambadan çarşambaya kavga eden bir muhalefet değil, Türkiye'yi yöneten ve yönetmek isteyenlere yol gösteren, ön açan, umut vaat eden, seçenek üreten, çözüm üreten bir parti olacağız. Çok yakında zaten milletimiz ile kucaklaşacağız" dedi.