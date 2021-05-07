Bugün başlıyor! Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

SATILMAYACAK ÜRÜNLER HANGİLERİ?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak.