07 Mayıs 2021, Cuma
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Bugün başlıyor! Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Son dakika haberine göre; Süpermarket ve zincir marketlerde yeni önlemler bugün yürürlüğe girdi. Marketlerde tam kapanma sona erene kadar sadece temel ihtiyaç ürünleri satılacak. Marketlerde hangi ürünler satılacak? Satılmayacak ürünler neler?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Bugün başlıyor! Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen " Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.



Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler açıklandı.

Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

SATILMAYACAK ÜRÜNLER HANGİLERİ?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

'SİGARA YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları AA muhabirine değerlendiren Yardımcısı İsmail Çataklı, tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

SÜPERMARKET VE ZİNCİR MARKETLER DE UYACAK

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek.

Yeni alınan tüm kararlara, süpermarket ve zincir marketlerin de uymak zorunda olduğu vurgulandı.

Bu esaslar doğrultusunda 'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Esnaf market genelgesinden memnun ESNAF MARKET GENELGESİNDEN MEMNUN
Market genelgesinde sigara yasağı var mı? MARKET GENELGESİNDE SİGARA YASAĞI VAR MI?
Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

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