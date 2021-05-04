Son dakika: Market genelgesinde sigara yasağı var mı? İçişleri Bakanlığından yeni açıklama
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak. Bu ürünler, alkollü ürünün yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye gibi malzemeler olarak sıralandı. Ancak sosyal medyada sigara satışına yönelik de bir kısıtlama geleceği konusu gündem oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ''Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor'' sorusuna yanıt verdi.
Marketler, 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.
İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.
ZORUNLU İHTİYAÇ HARİCİNE SATIŞ İZNİ YOK
Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
İŞTE YASAKLI ÜRÜNLER
Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.
81 il valiliğine gönderilen genelgede yer alan detayların ardından, sigara satışına yönelik bir düzenleme yapıp yapılmadığı da merak konusu oldu.
SİGARA YASAĞI VAR MI?
Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor? sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yanıt verdi.
Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.
'SOSYAL MEDYA DEDİKODUSU'
Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.
ONLINE SATIŞ DEVAM EDECEK
Alınan tedbirlerin canlı bir süreç içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan Çataklı, ''Nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu'' açıklamasında bulundu.
Yeni bir genelgeyle hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirlediklerini ve amacın kalabalık oluşmasını engellemek olduğunu ifade eden Çataklı, ''Online alışverişlerle ilgili durum şu an söz konusu değil'' dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doge yatırımcıları bu tarihi not edin! 8 Mayıs Dogecoin beklentisi nedir? Elon Musk SNL açıklaması nedir?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? Detaylar açıklandı
- KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?
- Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil olacak? Sokağa çıkma yasağı...
- Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı
- Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?
- Kira zammı son dakika: Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mayıs kira artış oranı hesaplama...
- BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı
- Bayrama kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?