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Son dakika: Market genelgesinde sigara yasağı var mı? İçişleri Bakanlığından yeni açıklama

Son dakika haberine göre 81 İl Valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak. Bu ürünler, alkollü ürünün yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye gibi malzemeler olarak sıralandı. Ancak sosyal medyada sigara satışına yönelik de bir kısıtlama geleceği konusu gündem oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ''Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor''  sorusuna yanıt verdi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika: Market genelgesinde sigara yasağı var mı? İçişleri Bakanlığından yeni açıklama

Marketler, 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

ZORUNLU İHTİYAÇ HARİCİNE SATIŞ İZNİ YOK
Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

İŞTE YASAKLI ÜRÜNLER
Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

81 il valiliğine gönderilen genelgede yer alan detayların ardından, sigara satışına yönelik bir düzenleme yapıp yapılmadığı da merak konusu oldu.

SİGARA YASAĞI VAR MI?
Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor? sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü yanıt verdi.

Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

'SOSYAL MEDYA DEDİKODUSU'
Çataklı, bu yöndeki tezviratların dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

ONLINE SATIŞ DEVAM EDECEK
Alınan tedbirlerin canlı bir süreç içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan Çataklı, ''Nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu'' açıklamasında bulundu.

Yeni bir genelgeyle hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirlediklerini ve amacın kalabalık oluşmasını engellemek olduğunu ifade eden Çataklı, ''Online alışverişlerle ilgili durum şu an söz konusu değil'' dedi.

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Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni genelge İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İL VALİLİĞİNE YENİ GENELGE

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