Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'ı kabul etti

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki (GAMER) görüşmeye, Soylu ve Johansson birlikte geldi.

Johansson'ın "Şeref Defteri"ni imzalamasının ardından, heyetlerle toplantıya geçildi.

Bakan Soylu'ya toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir eşlik etti.





