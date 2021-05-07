Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'ı kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti. Kabul öncesinde GAMER şeref defteri imzalanmasının ardından ikili kabul için İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu’nuna geçti. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki (GAMER) görüşmeye, Soylu ve Johansson birlikte geldi.
Johansson'ın "Şeref Defteri"ni imzalamasının ardından, heyetlerle toplantıya geçildi.
Bakan Soylu'ya toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir eşlik etti.