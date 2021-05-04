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Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?

Son dakika... Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatileri 10.00-17.00 olarak belirlenirken, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı olması kararı alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile marketlerde bazı ürünlerin satışına geçici süreliğine ara verildi. Peki, marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:10
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Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?

Market yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından marketler ile ilgili yeni genelge yayımlandı. Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Peki, marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?

MARKET YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Yeni genelgeye göre, market yasağı 7 Mayıs Cuma günü başlayacak.

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Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?

MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

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Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı market yasağı konulu genelgede tütün ibaresi yer almıyor. Buna göre, marketlerde sigara satışı devam edecek.