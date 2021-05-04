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Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?
Son dakika... Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatileri 10.00-17.00 olarak belirlenirken, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı olması kararı alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile marketlerde bazı ürünlerin satışına geçici süreliğine ara verildi. Peki, marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler? İşte cevaplar...