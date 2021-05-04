Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?

Market yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından marketler ile ilgili yeni genelge yayımlandı. Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Peki, marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler? İşte haberin detayları...