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Son dakika: Esnaf market genelgesinden memnun! Market genelgesi kalıcı olabilir mi? A Haber'de masaya yatırıldı

Son dakika haberi... 81 İl Valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak. Peki markette ne satılacak ne satılmayacak? Market genelgesi kalıcı olabilir mi? Genelge sanal marketler için de geçerli mi? Esnafa genelge için ne diyor? Genel Başkanı ve Ekonomi Müdürü , canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Esnaf market genelgesinden memnun! Market genelgesi kalıcı olabilir mi? A Haber'de masaya yatırıldı

81 İl Valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak. Bu ürünler, alkollü ürünün yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye gibi malzemeler olarak sıralandı. Ancak sosyal medyada sigara satışına yönelik de bir kısıtlama geleceği konusu gündem oldu.

ZİNCİR VE SÜPER MARKETLERDE SATILABİLECEK ÜRÜNLER

-Temel gıda

-Temizlik ürünleri

-Hayvan yemi, mamaları

-Kozmetik ürünleri

ALKOL, KIRTASİYE, OYUNCAK SATIŞI YASAK

Elektronik eşya, oyuncak ve kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili ve oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat ve zücaciye, parfümeri ve makyaj malzemeleri satılmayacak

GENELGE KÜÇÜK ESNAFI KORUYOR

Genel Başkanı 'de değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, "Doğrusu oydu herkes işini yapmalı. Bir haksız uygulamaydı ben teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanına konuyu anlatmıştım Ticaret Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve sektör temsilcileriyle de hepsiyle karşı karşıya geldim. Makul bir çerçeve içerisinde bunların olmayacağını söyledim. Sadece bu pandemi süreci değil ticari hayat devam ettiği sürece 900 yıllık bir kültürü var ahilik kültürünün." ifadelerini kullandı.

ZORUNLU İHTİYAÇ HARİCİNE SATIŞ İZNİ YOK

Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

SİGARA YASAĞI VAR MI?

Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor? sorusuna Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü yanıt verdi. Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

ONLINE SATIŞ DEVAM EDECEK

Yeni bir genelgeyle hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirlediklerini ve amacın kalabalık oluşmasını engellemek olduğunu ifade eden Çataklı, ''Online alışverişlerle ilgili durum şu an söz konusu değil'' dedi.

Esnaf market genelgesinden memnun ESNAF MARKET GENELGESİNDEN MEMNUN

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