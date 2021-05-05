Son dakika: Esnaf market genelgesinden memnun! Market genelgesi kalıcı olabilir mi? A Haber'de masaya yatırıldı

GENELGE KÜÇÜK ESNAFI KORUYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, "Doğrusu oydu herkes işini yapmalı. Bir haksız uygulamaydı ben teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanına konuyu anlatmıştım Ticaret Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve sektör temsilcileriyle de hepsiyle karşı karşıya geldim. Makul bir çerçeve içerisinde bunların olmayacağını söyledim. Sadece bu pandemi süreci değil ticari hayat devam ettiği sürece 900 yıllık bir kültürü var ahilik kültürünün." ifadelerini kullandı.