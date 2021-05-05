O meslek grubundakiler dikkat! 40 yaş üstündeki kişilere aşı önceliği verilecek
Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşısı olacağını ifade edildi. Açıklamada "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." denildi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu.
TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?
"En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz."
BioNTech aşısı hakkında bilgi veren Koca, "BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planladığı şekilde sevk edilmeye devam edecektir." dedi.
BioNTech aşısında ilk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşları aynı tarihlerde aşılarını olabileceklerine değinen Koca, şöyle konuştu:
"Alternatif bir uygulama yöntemi olan iki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna bilim kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır. Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bugüne önemli bir düşüş yaşanmıştır. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızı da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı, böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz."
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