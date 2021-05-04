Son dakika | Uğur Şahin'den yeni aşı müjdesi: "Daha uzun süre dayanacak"
Son dakika haberi...Koronavirüs aşısını bularak pandeminin seyrini değiştiren Türk insanı Uğur Şahin'den önemli bir açıklama geldi. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin bugün yaptığı açıklamada daha uzun süre dayanan bir koronavirüs aşısı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Koronavirüs salgınından kurtuluş için en büyük silahlarımızdan biri olmaya devam eden Kovid-19 aşılarıyla ilgili flaş gelişmeyi Reuters haber ajansı duyurdu. Son dakika haberine göre BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin bugün yaptığı açıklamada daha uygun sıcaklıklarda ve daha uzun süre saklanabilecek bir aşı için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.
Onay alma aşamasında olan bu yeni Kovid-19 aşısı versiyonu normal buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek ve raf ömrü ise 6 ay olacak.
Uğur Şahin yaptığı flaş açıklamada şu sözlere yer verdi "İlk (aşı) formülümüz -80 derecede saklanmak ve taşınmak zorundaydı. Bu süreçte henüz onay almamış yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladık. Bu yeni versiyon aşı 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek. Bu aşının dağıtımcılara ulaşacak paketlerini hazırlamaya başladık. Büyük ihtimalle bu derecelerde saklandığında 6 aylık bir raf ömrüne de ulaşacağız."
Şahin'in müjdesini verdiği ve aşının hem dağıtımında hem de uygulama aşamasında büyük kolaylık sağlayacak bu yeni versiyonu da Pfizer firmasıyla birlikte geliştiriliyor.
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