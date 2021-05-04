Son dakika | Uğur Şahin'den yeni aşı müjdesi: "Daha uzun süre dayanacak"

Uğur Şahin yaptığı flaş açıklamada şu sözlere yer verdi "İlk (aşı) formülümüz -80 derecede saklanmak ve taşınmak zorundaydı. Bu süreçte henüz onay almamış yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladık. Bu yeni versiyon aşı 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek. Bu aşının dağıtımcılara ulaşacak paketlerini hazırlamaya başladık. Büyük ihtimalle bu derecelerde saklandığında 6 aylık bir raf ömrüne de ulaşacağız."

Şahin'in müjdesini verdiği ve aşının hem dağıtımında hem de uygulama aşamasında büyük kolaylık sağlayacak bu yeni versiyonu da Pfizer firmasıyla birlikte geliştiriliyor.