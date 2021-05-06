Meral Akşener'den "CHP seçimi kaybettirdi" itirafı

Akşener'e 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı da soruldu. Akşener, "Sensiz olmaz denilirse o başka bir şey... Bu yolda üzerime düşeni yapacağım ben. Dolaysıyla engel değil yol açıcı olacağım" dedi.

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