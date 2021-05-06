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Meral Akşener'den "CHP seçimi kaybettirdi" itirafı

'nin ile ilgili skandal bildirisinin ardından krizin patlak verdiği 'nda sular durulmuyor. Son olarak Genel Başkanı , katıldığı bir canlı yayında ittifak ortağı 'nin 2019'daki yerel seçimlerde kendilerine seçimi kaybettirdiği itirafında bulundu. "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı" dedi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Meral Akşener'den CHP seçimi kaybettirdi itirafı

'nin ile ilgili skandal bildirisinin ardından tansiyonun yükseldiği 'nda kazan kaynamaya devam ediyor. Tartışmanın adı bu kez "seçimi kaybettirdin" polemiği.

Genel Başkanı , katıldığı bir canlı yayında iittifak ortağı 'nin 2019'daki yerel seçimlerde kendilerine seçimi kaybettirdiği itirafında bulundu.

Akşener,"Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı" dedi.

Akşener'e seçimlerinde aday olup olmayacağı da soruldu. Akşener, "Sensiz olmaz denilirse o başka bir şey... Bu yolda üzerime düşeni yapacağım ben. Dolaysıyla engel değil yol açıcı olacağım" dedi.

Akşener'den seçim itirafı: CHP... AKŞENER'DEN SEÇİM İTİRAFI: CHP...

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