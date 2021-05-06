Meral Akşener'den "CHP seçimi kaybettirdi" itirafı
HDP'nin 1915 olayları ile ilgili skandal bildirisinin ardından krizin patlak verdiği Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında ittifak ortağı CHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde kendilerine seçimi kaybettirdiği itirafında bulundu. "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı" dedi.
GÜNDEM A Haber
HDP'nin 1915 olayları ile ilgili skandal bildirisinin ardından tansiyonun yükseldiği Millet İttifakı'nda kazan kaynamaya devam ediyor. Tartışmanın adı bu kez "seçimi kaybettirdin" polemiği.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında iittifak ortağı CHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde kendilerine seçimi kaybettirdiği itirafında bulundu.
Akşener,"Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı" dedi.
Akşener'e 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı da soruldu. Akşener, "Sensiz olmaz denilirse o başka bir şey... Bu yolda üzerime düşeni yapacağım ben. Dolaysıyla engel değil yol açıcı olacağım" dedi.
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