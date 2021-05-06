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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 24 milyon 200 bini aşarken kırk yaş ve üzeri avukatların aşılanmasına başlandı. Peki Koronavirüs aşısı başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs aşısı nasıl olunur? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.