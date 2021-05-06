06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan duyurmuştu! 18 yaş altı için BES sistemi geliyor

Başkan Erdoğan duyurmuştu! 18 yaş altı için BES sistemi geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 18 yaşın altına emeklilik düzenlemesi ile bir ay sonra 22 milyon 860 bin genç ve çocuğa hem birikim yapma hem de emeklilik yolu açılıyor. Küçük yaştan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığı da kazandıracak olan düzenlemeyle çocukların geleceğine güvence sunmak isteyen ebeleyenlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 18 yaş altı için BES sistemi geliyor

Yasal düzenleme 30 Haziran'a kadar yaşama geçirilmiş olacak. Aile üyeleri için ayrı hesap açılarak yüzde 25'lik devlet katkısından da daha fazla yararlanılabilecek, çocuklar için kumbara görevi görecek. İlk etapta 3 milyon altı çocuğun giriş yapması öngörülüyor. Potansiyel BES katılımcı sayısı 'nin toplam nüfusuna ulaşacak.

VELİ VE VASİ ARACILIĞIYLA KATILACAKLAR

Ekonomi reformları kapsamında bugün 12 milyonun üzerinde katılımcı ve 175 milyarlık portföy büyüklüğüne ulaşan BES ve sigortacılıkta yeni dönem başlıyor. Haziran sonuna kadar yapılacak işler arasında yer alan ve yasal düzenleme gereken BES'e ilişkin düzenlemeler torba teklifle yaşama geçirilecek. Mevcut sistemde BES'e girecek katılımcıların fiil ehliyetine sahip bulunması zorunluluğu bulunuyor.

Yapılacak düzenlemeyle bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da emeklilik sistemine katılabilecek. Küçük yaştan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığı da kazandıracak olan düzenlemeyle çocukların geleceğine güvence sunmak isteyen ebeleyenlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

İHTİYAÇ DURUMUNDA DA KULLANILACAK

, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. Buna ilişkin yasal düzenleme 30 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. BES'in özel yapılarla entegre edilerek kapsamının genişletilmesiyle katılımcı, tasarruflarını emeklilik dönemleri dışında ihtiyacı olduğunda da kullanabilecek.

50 MİLYARLIK POTANSİYEL BULUNUYOR

Yasal düzenleme ile ayrıca emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkân verilecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor. İlk etapta 3 milyona yakın 18 yaş altı çocuğun girişiyle birlikte bu tutarın orta vadede 100 milyar gibi bir fon büyüklüğü yaratması öngörülüyor. Geçen yıl salgın dönemine karşın BES'te yüzde 28'e yakın bir büyüme yaşandı.

FONLARI DEĞERLENDİRME İMKÂNI

Emeklilik yatırım fonlarının 'nda işlem görmesi sağlanarak, vatandaşlara sistemdeki fonlarını alıp satma imkânı verilecek. 'nun sorumlu olacağı bu uygulamaya ilişkin idari düzenleme de de Eylül sonunda uygulamaya girecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun ajandasına göre bireysel emeklilik sistemine katılım bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılacak. Sistemde kalış süresinin uzatılması için teşvik mekanizmaları sağlanacak. Sigorta ve özel emeklilik ürünleri geliştirilecek. Kişi başına prim üretimi bu yıl 922 lira olurken, 2022'de bin 48 lira, 2023'te de bin 191 liraya çıkacak. Bireysel sigortalarda kolay anlaşılır ve standart ürünler geliştirilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA