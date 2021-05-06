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CHP'li Maltepe Belediyesi'nden tepki çeken hizmet anlayışı! Kovid-19 hastalarına...

'li yönetiminde hizmet veren Belediyesi yine sınıfta kaldı. Belediye'nin COVİD-19 hastalarına ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine mesai saatleri dışında hizmet vermemesi büyük tepki çekti. yetkilileri; “Arıyoruz ama kimse bakmıyor telefona” şeklindeki eleştiriye “Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?” ifadeleriyle cevap verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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CHP'li Maltepe Belediyesi'nden tepki çeken hizmet anlayışı! Kovid-19 hastalarına...

Belediyesi vatandaşa hizmet verme konusunda sözlerini yerine getirmiyor.

Belediye'nin COVİD-19 hastalarına ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine mesai saatleri dışında hizmet vermemesi eleştiri oklarını üzerine çekti.

"ARIYORUZ AMA KİMSE BAKMIYOR TELEFONA"

'nin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Açıklamada; "Sevgili Maltepeliler. Tam kapanma ve bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz COVİD-19 hastalarına, yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine günlük yemek ve erzak yardımı ile 7/24 hizmet verecektir" denildi.



Maltepe Belediyesi yetkilileri; "Arıyoruz ama kimse bakmıyor telefona" şeklindeki eleştiriye "Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)

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