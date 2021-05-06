CHP'li Maltepe Belediyesi'nden tepki çeken hizmet anlayışı! Kovid-19 hastalarına...
CHP'li Ali Kılıç yönetiminde hizmet veren Maltepe Belediyesi yine sınıfta kaldı. Belediye'nin COVİD-19 hastalarına ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine mesai saatleri dışında hizmet vermemesi büyük tepki çekti. Maltepe Belediyesi yetkilileri; “Arıyoruz ama kimse bakmıyor telefona” şeklindeki eleştiriye “Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?” ifadeleriyle cevap verdi.
GÜNDEM Sabah
Maltepe Belediyesi vatandaşa hizmet verme konusunda sözlerini yerine getirmiyor.
Belediye'nin COVİD-19 hastalarına ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine mesai saatleri dışında hizmet vermemesi eleştiri oklarını üzerine çekti.
"ARIYORUZ AMA KİMSE BAKMIYOR TELEFONA"
Maltepe Belediyesi'nin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Açıklamada; "Sevgili Maltepeliler. Tam kapanma ve bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz COVİD-19 hastalarına, yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine günlük yemek ve erzak yardımı ile 7/24 hizmet verecektir" denildi.
Maltepe Belediyesi yetkilileri; "Arıyoruz ama kimse bakmıyor telefona" şeklindeki eleştiriye "Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.
(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi
- Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...
- Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?
- BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...
- Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...
- Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi
- Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?
- Kısıtlama ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman, ayın kaçında sona erecek? Normalleşme takvimi...
- Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? Dolar kuru son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?
- TCMB faiz kararı son dakika açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?