Son dakika: AK Parti’nin paylaşımı merak konusu oldu! Gözler saat 14.00’te
Son dakika haberine göre AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte “Yarın saat 14.00’te” cümleleri paylaşıldı. AK Parti’nin bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları arasında açıklanacak olan şey merak konusu oldu.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojiisi paylaşıldı.
NE AÇIKLANACAK?
AK Parti'nin yarın saat 14.00'de ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.