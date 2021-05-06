Son dakika: Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı: Görüşmeler samimi havada gerçekleşti
Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra ilk temas gerçekleşti. 2 günlük görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Görüşmeler samimi havada gerçekleşti" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin tamamlandığını açıkladı.
"SAMİMİ VE KAPSAMLI GÖRÜŞME OLDU"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. denldi.
DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MESAJI
Açıklamada "Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.
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