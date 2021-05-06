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Son dakika: Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı: Görüşmeler samimi havada gerçekleşti

ile arasında 8 yıl sonra ilk temas gerçekleşti. 2 günlük görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Görüşmeler samimi havada gerçekleşti" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı: Görüşmeler samimi havada gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli ve istişarelerinin tamamlandığını açıkladı.

"SAMİMİ VE KAPSAMLI GÖRÜŞME OLDU"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. denldi.

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Açıklamada "Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, 'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.

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