CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama! Çelişkili 15 Temmuz cevabı

Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen bir genel başkanın önünde bir anda tüm yolların açıldığını söylemişti.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun kaçış videosu"nun da izlenilmesini istemiş ve "Görüyorsunuz tankların arasından VIP nizamiyesinden uğurlanan kim? Bay Kemal. Kılıçdaroğlu. Tabii burada ilginç olan bir şey daha var. 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' diyor. Bütün milletin haberi oldu, on binler havalimanında ama Bay Kemal'in kulağı var, duymadı. O geldi Bakırköy'e, Belediye Başkanı'nın evinde televizyondan süreci izledi, kahvesini orada içti" ifadesini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: "O TANKIN ÖNÜNE İLK BEN ÇIKACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2010 tarihinde Kral FM'de, "Gezegen Mehmet"in programına katılmış ve "Askere karşı çıkacağız diye yargının bağımsızlığını da yok etmeyelim. Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" demişti.

"İYİ DE TANK GETİRSELERDİ, NEREDE TANK?"

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Nisan 2017 tarihinde, "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu." sorusuna, "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını vermişti.