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Haberler Gündem Haberleri Sosyal medya CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gafını konuşuyor! Bu sözleri CHP'lileri bile şaşırttı: CHP haksızlığa adaletsizliğe sahip çıkar

Sosyal medya CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gafını konuşuyor! Bu sözleri CHP'lileri bile şaşırttı: CHP haksızlığa adaletsizliğe sahip çıkar

Sözcüsü , geçtğimiz yıl düzenlendiği basın toplantısında ''CHP haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar'' diyerek bir gafa imza atmıştı. O gaf sosyal medyada yeniden gündem oldu. Öztrak'ın sözleri CHP'lileri bile şaşırttı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Sosyal medya CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gafını konuşuyor! Bu sözleri CHP'lileri bile şaşırttı: CHP haksızlığa adaletsizliğe sahip çıkar

Sözcüsü 'ın gafı sosyal medyada gündem oldu. Sözlerine CHP'liler bile anlam veremedi.

Öztrak geçtiğimiz yıl 31 Ağustostaki MYK toplantısının ardından "Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar, haksızlığa sahip çıkar, hukuksuzluğa sahip çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Açlık grevi sonrası hayatını kaybeden terör örgütü DHKP-C üyesi 'i savunmak isterken gafa imza atmıştı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

CHP Sözcüsünün gafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Onbinlerce paylaşım yapıldı. Öztrak, istemeden de olsa CHP'nin haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıktığını itiraf etti.

Sözleri CHP'lileri bile şaşırttı SÖZLERİ CHP'LİLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

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