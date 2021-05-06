Arnavutluk'taki basın toplantısına Türk Hava Yolları damgası! "Bizim olmadığımız yerde bizi hatırlatacak bir şey mutlaka olur"

GEÇEN YILA DA DAMGA VURMUŞTU

THY, açıklanan verilere göre, 2020 yılını Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bırakmıştı. Pandemi nedeniyle geçen yıl, 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirket, yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (- yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek (yüzde 71) şirket olmayı başarmıştı.

THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Bilal Ekşi paylaşımına, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." notunu düştü.