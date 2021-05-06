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Arnavutluk'taki basın toplantısına Türk Hava Yolları damgası! "Bizim olmadığımız yerde bizi hatırlatacak bir şey mutlaka olur"

Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile Başbakanı Edi Rama bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı anında 'na ait yolcu uçağının arkadan geçmesi ilginç görüntelere neden oldu. Basın toplantısını anlatan spiker "" ifadesini kullanırken, sosyal medyada "Ne reklam yapmışsın ama Turkish Airlines" yorumları yapıldı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Genel Müdürü , "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu "ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Arnavutluk'taki basın toplantısına Türk Hava Yolları damgası! Bizim olmadığımız yerde bizi hatırlatacak bir şey mutlaka olur

Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, AB tarafından 'a gönderilen 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile basın toplantısı düzenledi.

TAM TOPLANTI ANINDA THY UÇAĞI GEÇTİ

Basın toplantısı esnasında arkadan 'na ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "" ifadesini kullanırken, sosyal medyada "Ne reklam yapmışsın ama Turkish Airlines" yorumları yapıldı.

BU SENE DE ZİRVEDE

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi geçen yıl güçlü şekilde yöneten THY, bu sene de başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.

"BİZİM OLMADIĞIMIZ YERDE..."

Dünyanın en çok noktasına uçuş yapan THY uçağını geçiş anını bir çok kullanıcı "Bizim olmadığımız yerde bizi hatırlatacak bir şey mutlaka olur"., "THY her yerde" Balkanlara yönelik Türk dış politikası ve etkisi daha iyi gösterilemez" başlığı ile paylaştı.

AVRUPA'DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN OLDU

Bayrak taşıyıcı havayolu, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (EUROCONTROL)'un paylaştığı verilere göre, 22 Nisan'da icra ettiği 711 sefer ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.

KAPASİTE OLARAK DÜNYADA İLK 10'DA

Şirket, ortaya koyduğu başarılı performansla listenin 2. sırasında yer alan havayolu şirketinin 2 katından daha fazla sayıda uçuş yaptı.

Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan'da yayınlanan verilere göre ise THY, kapasite olarak dünyada ilk 10 havayolu arasında yer aldı, Avrupa'da ise ilk sırada bulundu.

Arz edilen koltuk-kilometre olarak da THY, dünya çapında 5. sıraya yerleşirken Avrupa'da lider konumda yer aldı.

GEÇEN YILA DA DAMGA VURMUŞTU

THY, açıklanan verilere göre, 2020 yılını Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bırakmıştı. Pandemi nedeniyle geçen yıl, 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirket, yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (- yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek (yüzde 71) şirket olmayı başarmıştı.

THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü de söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Bilal Ekşi paylaşımına, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." notunu düştü.

THY Avrupa'nın lideri! THY AVRUPA'NIN LİDERİ!
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