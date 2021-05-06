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Oliver Varhely ile Edi Rama'nın toplantısına THY uçağı damga vurdu

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Giriş: 06.05.2021 00:28
Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhely ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği basın toplantısına Türk Hava Yolları'na ait bir uçak damga vurdu. Toplantı sırasında Varhley ve Rama'nın arkasından uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ,Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kastederek "Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhely ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği basın toplantısına Türk Hava Yolları'na ait bir uçak damga vurdu. Toplantı sırasında Varhley ve Rama'nın arkasından uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ,Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kastederek "Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.
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