HDP'den katil Abdullah Öcalan serbest bırakılsın çağrısı! Mehmetçik'in operasyonları zorlarına gitti
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sınır ötesi operasyonlarının durdurulmasını isteyerek "Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir" ifadelerini kullandı. Beştaş ayrıca bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. İşte detaylar...
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş TBMM'de birtakım açıklamalarda bulundu. Beştaş, bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG/YPJ/HPG'ye yönelik düzenlenen sınır ötesi operasyonlarının durdurulmasını istedi.
BEBEK KATİLİNİ BARIŞ ELÇİSİ GİBİ ANLATTI
Söylemlerinde ileri giden Beştaş, binlerce insanı öldüren bebek ve çocuk katili terörist başı Abdullah Öcalan'ı barış elçisi gibi anlatıp salıverilmesi için çağrıda bulundu.
Meral Danış Beştaş'ın bölücü terör örgütünü savunan açıklamaları şöyle:
"Şu anda 24 Nisan'da bir sınır ötesi operasyon duyurusu yapıldı. Irak Kürdistan bölgesine kara ve hava operasyonları yapılıyor. Bu operasyonlar yeni mi? Yıllardır, 10 yıllardır bu sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.
Çözüm yolu demokratik siyasettedir, müzakerede ve diyalogdadır. Aksi halde acı çekmeye devam edeceğiz. Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir. Türkiye siyasetindedir.
APO'YA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI
Bu savaş ve inkar politikasının bir diğer yanı da İmralı'da Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrittir.
Peki Abdullah Öcalan neden tecritte tutuluyor? Çünkü Sayın Öcalan her konuşmasında halka barış mesajı veriyor. Aslında özgürlük ve bir arada yaşama mesajı veriyor. Kürt halkı Abdullah Öcalan'ın barışı istediğini biliyor."
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