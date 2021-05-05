HDP'den katil Abdullah Öcalan serbest bırakılsın çağrısı! Mehmetçik'in operasyonları zorlarına gitti

APO'YA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI

Bu savaş ve inkar politikasının bir diğer yanı da İmralı'da Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrittir.

Peki Abdullah Öcalan neden tecritte tutuluyor? Çünkü Sayın Öcalan her konuşmasında halka barış mesajı veriyor. Aslında özgürlük ve bir arada yaşama mesajı veriyor. Kürt halkı Abdullah Öcalan'ın barışı istediğini biliyor."