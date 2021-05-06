CHP'den Kazdağları ve Zeytinli'de katliam! Doğal güzelliği gelir kaygısıyla kirlettiler

"SATILAN ARSALAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN" DEĞİL

"Arsaların konumu itibariyle Büyükşehir Belediyemize Çevre Bakanlığı tarafından 'Kentsel Dönüşüm İşlemleri' için kaynak oluşturmak üzere verilen gayrimenkule yakın olması sebebiyle Edremit ilçemizde 'Büyükşehir Belediyesi satışa başladı' şeklinde haberler, yorumlar yapılmaya başlanmıştır.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki satış yapılan arsalar Büyükşehir Belediyemizin yeri değildir."

"Büyükşehir Belediyemizin gayrimenkulü TURBAN Tesisleri arkasında üç tarafı konutlarla yapılaşmış, Ülkü Yolu ve Zeytinli deresi ile Akçay arasındadır."

"Oysa firma tarafından satışa sunulan arsalar Zeytinli deresinin diğer tarafında Edremit Özel OSB yeri olarak ayrılan yerden sonra Çıkrıkçı denilen mevkide Burhaniye sınırında bir alandadır. Satışa sunulan arsaların bulunduğu yer ve etrafı boş, yapılaşmamış bir alanda olup bu yerin Çıkrıkçı Köyü tarafı birinci sınıf tarım arazisidir."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME KAYNAK İÇİN BAKANLIĞIN VERDİĞİ YERİN SATIŞ KARARI HENÜZ VERİLMEDİ"

"Büyükşehir Belediyemizin Zeytinli Dalyan bölgesindeki gayri menkulü üç tarafının zaten yapılarla çevrilmesinden de anlaşılacağı üzere imarlı bir gayri menkuldür.

Ancak Büyükşehir Belediyemiz gayrimenkulümüz ile Zeytinli Deresi arasındaki üzerinde arıtma bulunan Hazine'ye ait gayrimenkulünün de içinde bulunacağı, arıtmanın oradan taşınacağı kalan iki gayrimenkul için imar değişikliği yaparak bölgede evleri bulunan ve burada yaşayan hemşerilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda içinde pazar yeri, yeşil alan, park, çocuk bahçeleri, otopark, sosyal donatılar gibi kamusal alanların olduğu bir plan değişikliği için Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelince CHP tandanslı kişilerin oluşturduğu sözde çevrecilik hassasiyeti ile hareket eden bir grup kamuoyunu yanıltmak üzere harekete geçerek çeşitli faaliyetlere başlamıştı."

"SATILAN ARSALAR BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE BİLGİ VERİLDİ: TÜMDENİZ ÇELEBİ ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA SAVUNMAYA GEÇTİ"

"Engin İnşaat'a ait satış reklamının gösterilmesi ile oluşan algı üzerine Büyükşehir Meclisinde konu gündeme gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz konu hakkında bilgi vermesini istediği Edremit Belediye Başkan yardımcısı, inşaat mühendisi ve bölgenin en önde gelen müteahhitlerinden Tümdeniz Çelebi önce 'Böyle bir şey yok' diyerek olayı inkar etmiş tarafımızdan yapılan açıklama ve verilen bilgiler üzerine 'Gürsel Tekin'i iyi tanıdığı ve görüştüğünü' söylemek zorunda kalıp önce inkar ettiği olayı savunmaya geçmiştir. Bu olay bir kez daha CHP'lilerin rant düzeni ve rant paylaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

"CHP'nin Genel Merkez yöneticileri, CHP'nin başka illerdeki Milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu, Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yaparken şimdi belediye başkanı olmuş kişileri sık sık Edremit başta olmak üzere CHP yönetiminde olan sahillerdeki ilçelerden ve belediyeleri ziyaret etmekte oralarda müteahhitlik yapan belediye yöneticileriyle sıklıkla görülmektedir. Bunun sebebinin siyasi faaliyet olmadığı açıktır. CHP'lilerin bu ilgisi bölgedeki imar rantı olduğu zaman zaman ortaya dökülmektedir."

"GÜRSEL TEKİN'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA BATTAL İLGEZDİ'YE CHP'LİLERİN KAZDAĞLARI İLGİSİNİN SEBEBİ RANT DÜZENİ'DİR"

"Ekrem İmamoğlu'nun babası ile birlikte sahibi olduğu İnşaat Şirketinin Kazdağları'nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi'nin de benzer faaliyet göstermesi basında defaten haber olmuştu."

"CHP Milletvekili eski Genel Başkan yardımcısı Gürsel Tekin de geçtiğimiz ay yine CHP'li belediyenin olduğu Küçükkuyu'da bir inşaat şirketinin satış reklamında yer alması gibi bu sefer de Edremit Akçay'da arsa satışı reklamında boy göstermesi adeta emlak komisyonculuğu yapması CHP'lilerin sahil beldelerinde ve Kazdağları'ndaki rant düzenini açığa çıkarmaktadır."

"CHP'Lİ BELEDİYE-CHP'Lİ SİYASİ-EMLAKÇI-MÜTEAHHİT'İN RANT ORTAKLIĞI"

"CHP'li siyasiler, CHP'li Belediyeler ile müteahhit ve emlakçılarla oluşturduğu bu rant düzeni ile Kazdağları zeytinlik ve sahilinin adeta imar katliamına uğramaktadır."

"ÇEVRECİLİK HASSASİYETİ İLE 'CAMBAZA BAK OYUNU'"

"Bu rant düzeninin paydaşları kendi yaptıklarının gizlenebilmesi için de çevrecilik adı altında Ak Partili Büyükşehir Belediyesi ve devletin mülkleri üzerinden veya maden arama faaliyetleri bahane edilerek bu beldelerde sürekli biçimde algı oluşturmaktadır."

"Bu 'cambaza bak" oyununun sergilenmesidir. Kazdağlarının zeytinliklerini, sahilini imara açıp betona döndüren Belediye yöneticileri, şehir plancıları, müteahhitleri, kooperatifçileri, mülk ve yazlık sahipleri konu Ak Partili Büyükşehir Belediyesi veya hazine gayrimenkulü olunca 'Zeytinlikler kesilmesin, doğal yaşam bozulmasın, çevreye sahip çıkalım' kampanyaları düzenlemektedirler."

"Kazdağlarını ve sahili betona çevirenler ile bu kampanyaları düzenleyenler aynı kişilerdir."