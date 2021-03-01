THY, şubat ayında günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

ŞUBAT AYI ORTALAMASI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları yine zirvede, tıpkı eski günlerdeki gibi. Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz." açıklama yaptı.