THY, şubat ayında günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
Türk Hava Yolları günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları yine zirvede, tıpkı eski günlerdeki gibi. Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz." açıklaması yaptı.
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 357 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 257 uçuşla Wıderde, 4. sırasında 256 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 251 uçuşla KLM, 6. sırasında 222 uçuşla Lufthansa yer aldı.
Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 65,6 azaldığı kaydedildi.
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ŞUBAT AYI ORTALAMASI
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları yine zirvede, tıpkı eski günlerdeki gibi. Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz." açıklama yaptı.