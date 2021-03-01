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THY, şubat ayında günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

günlük ortalama 596 uçuşla 'da liderliğini korudu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri , "Türk Hava Yolları yine zirvede, tıpkı eski günlerdeki gibi. Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz." açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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THY, şubat ayında günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre , günlük ortalama 608 uçuşla rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 357 günlük uçuşla takip etti. Listenin 3. sırasında 257 uçuşla , 4. sırasında 256 uçuşla , 5. sırasında 251 uçuşla , 6. sırasında 222 uçuşla yer aldı.

Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların yılına göre yüzde 65,6 azaldığı kaydedildi.

ŞUBAT AYI ORTALAMASI

Basın Müşaviri , "Türk Hava Yolları yine zirvede, tıpkı eski günlerdeki gibi. Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz." açıklama yaptı.

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