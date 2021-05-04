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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya yanıt

Son dakika haberi... İstanbul Milletvekili 'nun Başkan Erdoğan'a yönelik tehditleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü 'ten açıklama geldi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya yanıt

'li vekil 'nun tehdit dolu açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan , çarpıcı ifadeler kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Yine zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız 'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar.

umhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir.

Katillerin diliyle konuşuyorlar "KATİLLERİNİN DİLİYLE KONUŞUYORLAR"

Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz varolsun.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Başkan Erdoğan'a yönelik, ''Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım.'' ifadelerini kullanmıştı.

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