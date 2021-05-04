AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar.

umhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir.

Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz varolsun.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Başkan Erdoğan'a yönelik, ''Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım.'' ifadelerini kullanmıştı.