Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş son noktayı koydu: "90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var"

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yayında belirttiği üzere sürecin başından beri olayın takipçisidir, geçtiğimiz günlerde arayarak üzüntülerini paylaşmıştır. Gündemin meşgul edilmesi yerine yayındaki gibi başkanlığın kadınlar konusundaki projelerinin konuşulması daha faydalı olacaktır."



"Gerek şahsı tanıyıp bana ulaşan gerek kuruma ulaşan kişiler aracılığıyla öğrendim ki muhatabım beyefendinin ruh sağlığı noktasında bir takım ufak problemleri mevcuttur. Böyle bir durumun da tüm Müslümanların ortak bakış açısı haline getirilmesi çabası kesinlikle art niyetlidir."





"Açıklamamda net yazmış olsam da sanıyorum cümlede anlam sorularını az çözmüş olan birtakım çalışkan olmayan öğrenciler :) (mizah) durumu anlamayıp benim cuma vaktinde veya normal vakitte erkek safında namaz kılmaya teşebbüs ettiğimi iddia etmişler bunlar da tamamıyla asılsız."



"Her dini olayda olduğu gibi burada da konuyu M.Kemal Paşa'ya getirenler oldu. Gazi Paşa'yı seviyorlarsa bu tavırla Atatürk algısına zarar verdiklerinin farkında olmalılar. T.C.'de tüm kadınlar demokrasiden aldıkları güçle inançlarını özgür bir şekilde yaşamaya devam edecektir."