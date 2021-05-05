Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş son noktayı koydu: "90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var"
Son dakika haberi... İstanbul Üsküdar'da bulunan Mihrimah Sultan Cami'inde kendini bilmez bir kişi tarafından sözlü saldırıya maruz kalan Ebru Erman, sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu. Bir şahsın genç kadına "Kadınlar camide namaz kılamaz" sözüyle sataşması üzerine gerekli cevabı veren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Ebru Erman'ın maruz kaldığı olayla ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tartışmalara son noktayı koydu.
ERBAŞ: "KADINLARIMIZIN CAMİDE İBADET ETMESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"
Erbaş, A Haber'de katıldığı programda konuyla ilgi şunları söyledi: "Ebru Erman ile telefonla görüştüm. Üzüntümü paylaştım. Kendisi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Benim de mezun olduğum fakülteden mezun olmuş. Onun anlattığı kadarıyla bir başka kadın topluluğuna itiraz eden beyefendi camide sizin ne işiniz var tarzında karşı çıkınca Ebru Hanım da kadın kardeşimizi savunmak için devreye girmiş. Kendisiyle alakalı bir durum değil. Üzüldük, keşke böyle bir olay hiç olmasaydı. Bizim 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Hatta biz camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun bir hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz."
ERMAN: "DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZ SÜRECİN BAŞINDAN BERİ OLAYIN TAKİPÇİSİDİR"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın televizyon programında yaptığı açıklamadan sonra Ebru Erman'da sosyal medya hesabında konuyla ilgili paylaşım yaptı. Erman attığı tweetlerde şu ifadeleri kullandı:
"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yayında belirttiği üzere sürecin başından beri olayın takipçisidir, geçtiğimiz günlerde arayarak üzüntülerini paylaşmıştır. Gündemin meşgul edilmesi yerine yayındaki gibi başkanlığın kadınlar konusundaki projelerinin konuşulması daha faydalı olacaktır."
"Gerek şahsı tanıyıp bana ulaşan gerek kuruma ulaşan kişiler aracılığıyla öğrendim ki muhatabım beyefendinin ruh sağlığı noktasında bir takım ufak problemleri mevcuttur. Böyle bir durumun da tüm Müslümanların ortak bakış açısı haline getirilmesi çabası kesinlikle art niyetlidir."
"Açıklamamda net yazmış olsam da sanıyorum cümlede anlam sorularını az çözmüş olan birtakım çalışkan olmayan öğrenciler :) (mizah) durumu anlamayıp benim cuma vaktinde veya normal vakitte erkek safında namaz kılmaya teşebbüs ettiğimi iddia etmişler bunlar da tamamıyla asılsız."
"Her dini olayda olduğu gibi burada da konuyu M.Kemal Paşa'ya getirenler oldu. Gazi Paşa'yı seviyorlarsa bu tavırla Atatürk algısına zarar verdiklerinin farkında olmalılar. T.C.'de tüm kadınlar demokrasiden aldıkları güçle inançlarını özgür bir şekilde yaşamaya devam edecektir."
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