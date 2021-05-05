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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan tepki çeken tweet! A Haber'de serte tepki: Bunlar iflah olmaz! Devletimize düşmanlığın göstergesidir

A Haber
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Giriş: 05.05.2021 12:55
Güncelleme:05.05.2021 13:02
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerinie tepkiler peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Erdoğan, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, "Bu açıklama seviyesiz hezeyanlarla dolu bir açıklama. Bu CHP’nin klasik çizigisi. Bunlar iflah olmazlar. Milli iradeye saygı duymadıklarını her olayda ortaya koyuyorlar. Devletimize düşmanlığın bir göstergesidir." dedi. Aycan ise "Bu CHP’nin ilk çıkışı değil. İlk demokrasi dışı söylemi değil. Hiçbir partiye böyle bir söylem yakışmaz. CHP’ye de yakışmamıştır. Demokrasiden yana milletin iradesinden yana olmak gerekirken hala darbe beklentileri ve çağrışımları içerisinde olmak yakışık alan bir durum değildir." ifadelerini kullandı.
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