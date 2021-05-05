Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü! Yunanistan ve Libya mesajı...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Libya ve Yunanistan meseleleri hakkında Angela Merkel’e önemli mesajlar verdi. İşte haberin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
ALMANYA İLE İLİŞKİLER
Başkan Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye- Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.
YUNANİSTAN VE LİBYA MESAJI
Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.
Başkan Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya ile iş birliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve sonunda açıklandı! 1161 TL ödeme yapılacak! Bayramdan önce tamamlanmış...
- Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...
- Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Ünlüler - Gönüllüler...
- Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...
- 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...
- Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...
- Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
- İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...