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Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü! Yunanistan ve Libya mesajı...

Son dakika haberi... Başkan , Almanya Başbakanı ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Libya ve Yunanistan meseleleri hakkında Angela Merkel’e önemli mesajlar verdi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü! Yunanistan ve Libya mesajı...

Başkan , Almanya Başbakanı ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ALMANYA İLE İLİŞKİLER

Başkan Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye- Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

YUNANİSTAN VE LİBYA MESAJI

Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya ile iş birliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan ve Merkel görüştü! Yunanistan ve Libya... BAŞKAN ERDOĞAN VE MERKEL GÖRÜŞTÜ! YUNANİSTAN VE LİBYA...
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