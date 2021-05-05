Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü! Yunanistan ve Libya mesajı...

Başkan Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya ile iş birliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

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