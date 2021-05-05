Başkan Erdoğan ve Merkel görüştü! Yunanistan ve Libya...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Kritik görüşmenin ayrınrılarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Libya ve Yunanistan meseleleri hakkında Angela Merkel'e önemli mesajlar verdi. İşte haberin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

YUNANİSTAN'IN TAHRİKLERİ VE LİBYA MESELESİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.